TBMM Başkanı Yıldırım, Dünya Devi Boe Grubu'nu Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Binalı Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Çin
'de teknoloji firması BOE'yi ziyaret etti.
Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Canşu'nun resmi daveti üzerine Çin'e gelen TBMM Başkanı Binali Yıldırım
'ın ilk durağı BOE Teknoloji Grubu firması oldu. Dünyanın önde gelen fuarlarından IFA 2018 fuarında "Ürün ve Teknoloji İnovasyonu" ödülü alan BOE Teknoloji Grubu'nu ziyareti sırasında Yıldırım'a son teknoloji ekran teknolojileri tanıtıldı.
(MOŞ-NT-D)
Kaynak: İHA - PEKİN
Binali Yıldırım,Çin Halk Cumhuriyeti
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:00