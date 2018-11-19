TBMM Başkanı Yıldırım, Edirne Valiliğini Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.<br><br>CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın cenaze törenine katılmak üzere kente gelen TBMM Başkanı Yıldırım, Selimiye Camisi'ndeki cenaze namazı sonrası Edirne Valiliğine geçti.<br><br>Burada kendisini Edirne Valisi Ekrem Canalp karşıladı. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.<br><br>Valilikteki ziyarette Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe de yer aldı.<br><br>Vali Canalp TBMM Başkanı Yıldırım'a kentin yerel el sanatlarından Edirnekari süslemeli seramik üzerine Selimiye Camisi işlemeli tablo, Yıldırım da Canalp'a TBMM amblemli seramik anı tabağı hediye etti.