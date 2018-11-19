TBMM Başkanı Yıldırım, Edirne Valiliğini Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, Edirne
Valisi Ekrem Canalp
'i ziyaret etti. CHP
Edirne Milletvekili Erdin Bircan
'ın cenaze törenine katılmak üzere kente gelen TBMM Başkanı Yıldırım, Selimiye Camisi
'ndeki cenaze namazı sonrası Edirne Valiliğine geçti.
Burada kendisini Edirne Valisi Ekrem Canalp karşıladı. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.
Valilikteki ziyarette Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak
, Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt
, İl Jandarma
Komutanı Albay Alpaslan Doğan, AK Parti
Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe
de yer aldı.
Vali Canalp TBMM Başkanı Yıldırım'a kentin yerel el sanatlarından Edirnekari süslemeli seramik üzerine Selimiye Camisi işlemeli tablo, Yıldırım da Canalp'a TBMM amblemli seramik anı tabağı hediye etti.
19 Kasım 2018 Pazartesi 16:37