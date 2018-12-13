TBMM Başkanı Yıldırım'ın, Yarkadaş'a Açtığı Tazminat Davasında Karar

13 Aralık 2018 Perşembe 14:03



13 Aralık 2018 Perşembe 14:03

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhuriyet gazetesinde verdiği bir röportajda kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'a açtığı davada, 20 bin lira manevi tazminat kazandı.Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Binali Yıldırım adına avukat Muhammed Gök ile davalı Barış Yarkadaş'ın avukatı Ertuğrul Aydoğan katıldı.Duruşmada söz alan Yıldırım'ın avukatı Gök, davalı tarafın Cumhuriyet gazetesinin haberlerini dayanak yaparak şahsi hesaplarından eski Başbakan olan müvekkiline yönelik isnatlarda bulunduğunu belirterek, "Bu isnatların doğru olmadığı anlaşılmıştır. Davacının yurt dışında herhangi bir şirketi ve kaydı da yoktur. Bu nedenle manevi tazminat davamızın kabulüne karar verilmesini talep ederiz." dedi.Davalı Yarkadaş'ın avukatı Aydoğan ise müvekkilinin olayın olduğu tarihlerde CHP'de milletvekili olduğunu ifade ederek, "Müvekkilin yapmış olduğu eylemler davacı Binali Yıldırım'ın şahsına yönelik değildir. Yapılanlar tamamen siyasi eleştiri kapsamındadır. Davanın reddini talep ediyoruz." diye konuştu.Davanın kabulüne karar veren mahkeme, 20 bin lira manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan 12 Kasım 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Barış Yarkadaş'tan alınarak, davacı Binali Yıldırım'a ödenmesine hükmetti.Dava dilekçesindenAnadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, Barış Yarkadaş'ın 12 Kasım 2017'de Cumhuriyet gazetesinde ve şahsi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a hakaret ve iftira eylemlerinde bulunduğu belirtilmişti.Bu ifadelerle Yıldırım'ın kişilik haklarının ihlal edildiği vurgulanan dilekçede, Yarkadaş'ın bu röportajının öncesinde Cumhuriyet gazetesinde "Yıldırım'ın Malta Ticaret Siciline kayıtlı off-shore şirketlerinin bulunduğu" iddiasını içeren asılsız haber yapıldığı anlatılmıştı.Dilekçede, muhalefet cephesinin bu tür haberleri kamuoyunda bir sansasyon yaratmak amacıyla sıklıkla yaptığına vurgu yapılarak, "Müvekkilimiz siyasete atılmadan evvel ticaret ile uğraşmıştır. Siyasete atılmasından sonra ise artık ticari işlerini çocuklarına devretmiş ve bu aşamadan sonra ticaret ile bir ilgisi kalmamıştır. Hatta siyasetten önce ticaret ile uğraştığı dönemlerde dahi Malta'da kayıtlı ne off-shore ne de başka nevide bir şirketi bulunmamıştır." ifadeleri kullanılmıştı.Dava dilekçesinde Yarkadaş'ın bu beyanları ile Yıldırım'ın kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle 20 bin lira manevi tazminat talep edilmişti.