TBMM Başkanı Yıldırım İran Cumhurbaşkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım
ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
bir araya geldi. Çin
Meclis Başkan Yardımcısı Çen Zu, Rusya
Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, Pakistan
Milli Meclisi Başkanı Esed Kayser, Afganistan
Ulusal Meclis Başkanı Abdul Rauf İbrahimi ve İran Meclis Başkanı Ali Laricani
'nin katılımıyla Tahran
'da gerçekleştirilen "Terörizmle ve Aşırıcılıkla Mücadele konulu Meclis Başkanları İkinci Toplantısı"na katılmak üzere İran'da bulunan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Ruhani
ile görüştü.
Toplantı arasında gerçekleştirilen görüşmeye, Yıldırım'ın beraberindeki milletvekili heyeti ve İranlı milletvekilleri katıldı.
Binali Yıldırım, Terörizmle ve Aşırıcılıkla Mücadele konulu Meclis Başkanları İkinci Toplantısı kapsamında, dün İran Meclis Başkanı Ali Laricani ve Rusya Federasyonu
Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky ile bir araya gelmişti.
08 Aralık 2018 Cumartesi 15:02