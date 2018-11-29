TBMM Başkanı Yıldırım, İran
İslam Cumhuriyeti Parlamento
Başkanı Dr. Ali Ardeshır Larijani ile bir araya geldi
İSTANBUL - TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, İran İslam Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Dr. Ali Ardeshır Larijani ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İran İslam Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Dr. Ali Ardeshır Larijani ile İstanbul
'da bir otelde bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı gerçekleşirken, Yıldırım ve Dr. Ali Ardeshır Larijani, basına görüşme öncesi görüntü verdi.
Parlamento,İran
29 Kasım 2018 Perşembe 15:28