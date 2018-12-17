TBMM Başkanı Yıldırım, Macaristan'da

TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, temaslarda bulunmak üzere Macaristan
'ın başkenti Budapeşte'ye geldi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye geldi. Yıldırım, Budapeşte Liszt Ferenc Havaalanı'nda Macaristan- Türkiye
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ve yetkililer tarafından karşılandı. Yıldırım, Budapeşte'deki temasları kapsamında Ulusal Meclis Başkanı Lazslo Köver, Macaristan Başbakanı Viktor Orban
ile bir araya gelecek. TBMM Başkanı daha sonra Budapeşte'deki Türk Şehitliği'ni ve Gül Baba
Türbesi'ni ziyaret edecek.
(YM-NT-D)
Kaynak: İHA - BUDAPEŞTE
17 Aralık 2018 Pazartesi 09:38