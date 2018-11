TBMM Başkanı Yıldırım, Piri Reis Gemisi'ni Selamladı

22 Kasım 2018 Perşembe 18:42



TBMM Başkanı Binali Yıldırım , " Kıbrıs Adası etrafındaki münhasır ekonomik bölge de dahil uluslararası sularda her türlü deniz altı kaynakların ortaya çıkarılmasında mutlaka ve mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney'in anlaşması gerekiyor. Bu bir kırılma noktasıdır. Bu konuda araştırma yapacak büyük petrol şirketleri ayağını denk almak mecburiyetindedir." dedi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Sabancı Kültür Merkezinde, üniversitenin araştırma gemilerinden "Koca Piri Reis " gemisinin 40. hizmet yılı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Yıldırım, son 2 ay içinde DEÜ'ye 4. ziyaretini yaptığını hatırlatarak, "Biz artık DEÜ'ye abone olduk. 'Öğrencimizsin' diyor hocam, dolayısıyla bunları da devamdan sayalım." diye konuştu.DEÜ'nün düzenlediği bu etkinliğin bir kadirşinaslık örneği olduğunu kaydeden Yıldırım, Koca Piri Reis gemisinin Türkiye 'ye geldiği yıllarda bir yıllık gemi inşa mühendisi olduğunu aktararak, "O günleri hatırlıyorum. Yine bir kriz vardı. Ege 'de yaşanan krizin doğal sonucu olarak Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini gözetmek amacıyla böyle bir yola gidilmişti." ifadelerini kullandı.Geminin Türkiye'nin denizlerdeki imkan ve kabiliyetini artırmak için Almanya 'da inşa ettirildiğini kaydeden Yıldırım, geminin o günlerde büyük bir heyecanla Türkiye'ye getirildiğini dile getirdi.Yıldırım, o dönem soğuk savaş yılları olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:"Almanya ikiye ayrılmış, dünyada 'kapitalist-komünist sistem' diye iki kutuplu bir vaziyet var. Sovyetler henüz dağılmamış. Bugün yaptığı gibi Yunanistan o tarihte kıta sahanlığı konusunda bildiğimiz aymaz uzlaşmaz tutumunu sürdürüyor. İşte Koca Piri Reis gemisi o yıllarda Türkiye'nin zor şartlarda yaptırdığı yürekli bir gemidir. Hafızası olan bir gemidir. Sadece insanların hikayesi olmaz. Evlerin, arabaların da gemilerin, elbiselerin de hikayesi var. Hatıraları canlandırırlar. Geçirdikleri tarihi devreler o eserlere anlam kazandırır. Koca Piri Reis gemisi ekonomik değerinin yanında tarihi ve siyasi fonksiyona sahip. Tıpkı Çanakkale Boğazı 'nı İngiliz gemilerine mezar eden Nusret gibi, Gazi Mustafa Kemal 'in Savanorası gibi.""Bir milim geri atmayacağız"Binali Yıldırım bugün Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin uluslararası hukuka aykırı olarak Türkiye'nin deniz yetki ve menfaatlerini gasp etme yolunda aynı şekilde hareket ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:"Son yıllarda Kıbrıs Adası'nın etrafında bulunan hidrokarbonların ortaya çıkarılması meselesinde ciddi bir kriz yaşanıyor. Denizler insanlığın ortak mülküdür, mirasıdır. Dolayısıyla bunu tek taraflı olarak bir ülkenin, bir toplumun sahiplenmesi, bundan menfaat elde etmesi asla ne ulusal ne de uluslararası hukuka uyan bir şey değildir. Kıbrıs Adası etrafındaki münhasır ekonomik bölge de dahil uluslararası sularda her türlü deniz altı kaynakların ortaya çıkarılmasında mutlaka ve mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney'in anlaşması gerekiyor. Bu bir kırılma noktasıdır. Bu konuda araştırma yapacak büyük petrol şirketleri ayağını denk almak mecburiyetindedir. Doğu Akdeniz 'de KKTC 'nin menfaatlerine, ülkemizin çıkarlarına aykırı her türlü oldubittiye Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar. Denizlerdeki hak ve menfaatlerimizden bir milim bile geri adım atmayacağımızı cümle alem bilmelidir."Koca Piri Reis'in büyük işler başardığını anlatan Yıldırım, Kaptanı Derya Piri Reis'in 1513 senesinde dünya haritasını ilk çizen olduğunu anımsattı.Yıldırım, onun çizdiği dünya haritasını eline alan Yavuz Sultan Selim 'in "Dünya ne kadar da küçük." dediğini ifade ederek, 8 yıllık iktidarında Osmanlı topraklarını iki buçuk kat büyüttüğünü söyledi.TBMM Başkanı Yıldırım, Piri Reis'in o haritayı nasıl çizdiğinin sırrının bugün dahi ortaya çıkmadığını, çizdiği dünya haritası ve kitabı "Kitab-ı Bahriye"nin denizcilerin ilk kılavuzu olma özelliğini sürdürdüğünü, ömrünü Akdeniz'i Türk gölü yapmaya adayan Piri Reis'in İspanyolların soykırım yaptığı Endülüs müslümanlarını Kuzey Afrika topraklarına salimen taşıma görevini de yerine getirdiğini kaydetti.Koca Piri Reis gemisinin Kaptanı Derya Piri Reis'in adına yakışır faaliyet gösterdiğini ifade eden Yıldırım, Türkiye'nin bilimsel deniz araştırmaları yapmak üzere sahip olduğu ilk geminin bu olduğunu söyledi.Binali Yıldırım, geminin Türkiye'nin denizleri dışında 35 milyon kilometrekarelik bir sahada çalışma yaptığını, bu etkinlikle büyük bir hafızanın ortaya çıktığını gördüklerini söyledi.Türkiye'nin çıkarlarını korumanın, sahip olduğu imkanları ekonomik değere dönüştürmenin herkesin öncelikli görevi olduğunu vurgulayan Yıldırım, ülkenin 2023, 2053, 2071 hedef ve vizyonlarını denizleri ekonomik değere ulaştırarak gerçekleştireceğini, sahip olunan denizlerin fakir bekçileri değil zengin sahipleri olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.(Sürecek)