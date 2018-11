22 Kasım 2018 Perşembe 19:14



22 Kasım 2018 Perşembe 19:14

TBMM Başkanı Yıldırım, PTT Trade'i açtı TBMM Başkanı Binali Yıldırım : "Eskiden alın teri vardı şimdi akıl teri var" "Bu yatırımla 2023 hedeflerini yakalamada önemli katkı sağlanacak" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan : "E- ticarete yeni bir soluk geliyor" İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener : "Onların Ali Babası varsa bizim de Binali Babamız var"İZMİR - İthalatçı ve ihracatçı firmaları tek çatı altında buluşturan PTT Trade Akıllı Pazaryeri 'nin açılışını yapan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Dünya kendiliğinden değişmiyor. Değişimin dinamikleri akıl ve bilgi. Eskiden alın teri vardı şimdi akıl teri var. Bu yatırım 2023 hedeflerini yakalamamızda büyük katkı sağlayacak" dedi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, PTT'nin ithalat ver ihracatlarını tek çatı altında buluşturacağı PTT Trade'in (akıllı pazaryeri) açılış toplantısına katıldı. İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan , İzmir Valisi Erol Ayyıldız , milletvekilleri ve iş insanları katıldı. "Eskiden alın teri vardı şimdi akıl teri var" TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye 'nin dünya devletler ailesinde rekabet gücünü artıracak anlamlı bir yatırım olduğunu belirterek, "Teknoloji gelişiyor, geliştikçe alışkanlıklarımız da hayat tarzımız da ekonominin yapısı da değişiyor. Ekonominin değişmesi sanayiden ticarete sosyal yapıdan kültürel yapıya kadar geniş bir değişimi beraberinde getiriyor. Değişimin gerisinde kalmamak için son 6 yıldan beri büyük hamleler içinde olduk. Geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız gurur abidesi İstanbul Havalimanı en son ve somut örneklerden bir tanesidir. Dünya kendiliğinden değişmiyor. Değişimin dinamikleri akıl ve bilgi. Eskiden alın teri vardı şimdi akıl teri var. İnternet üzerinde satış yapan firmalar cirolarını en yüksek olan firmalar. Ali baba, Amazon gibi. Esasında işin başındayız. Bugün dünya ticaretinin yüzde8,5'u sanal veya internetten yapılan ticaret" dedi. "E ticareti elinde borularla üfleyerek yapamasın" Elektronik ticarette büyüme oranı ülke büyümesinin en az 3 katı olduğunu ifade eden Yıldırım, Doğrusal bir büyüme yok. Demek ki ülkenin rekabet gücünü koruması için bu alana yani akıl terine daha çok yatırım yapmamız lazım. Değişimi ıskalar, okuyamazsak 'off line ülke' konumuna düşeriz. Bunun için biz internet alt yapısını yurdun en ücra köşelerine kadar götürdük. A ltyapı olmayınca nasıl ticaret yapacaksınız. E ticareti elinde borularla üfleyerek yapamasın. Altyapı yapacaksın, bunda sonrası organizasyon. Bugün PTT işi ileri götürüp toptan satışlara götürüyor. Vatandaş satıcı buluşmasında bir adım ilerisi satıcı alıcı firmaların internet ortamında buluşturulması ve ticaretin gerçekleştirilmesi. Türkiye'de toplam ticaretimizin yüzde 3,5 kadarı elektronik ortamdan yapılıyor. Bu platformlar sadece PTT ile sınırlı kalmamalı her sektörde bu uygulamalarını artırmamız lazım" diye konuştu. "Kim pul yapıştırıp mektup yazıyor" "Eskiden mektup vardı. Mektubu kim yazıyor artık üzerine pul yapıştırıp" diyen Yıldırım, "PTT bu gelişmeleri hayata geçiriyor. PTT'nin önü açık, PTT kendini adım adım Türkiye'nin bir markası olma yolunda ilerliyor. Bizim hedefimiz marka sayısını artırmaktır. Başkaları için çalıştık. Ama markayı koyan parayı alıyor. Pamuk tarlada 3 lira, onu yapıyorsun elbise oluyor 200 lira. Endüstriyel yüksek ürün yapma mecburiyetindeyiz. Eskisi gibi işgücü ucuz değil. Çalışma şartlarının kuralları sosyal haklar çok gelişti. Bütün bunları yerine getireceğiz aynı zamanda bunların hiçbirinde haberi olmayan ülkelerle yarışacağız. Bu mümkün değil. O halde başkalarının yapmayacağı, katma değerli işler yapmak gerekiyor" ifadelerini kullandı. "2023 hedeflerini yakalamada önemli katkı sağlayacak" PTT Trade'in Türkiye'nin 2023 hedeflerini yakalamasında büyük b ir katkı sağlayacağını ifade eden TBMM Başkanı Yıldırım, PTT'nin bugüne kadar yaptığı gibi bu yatırımda da başarıyı mutlaka yakalayacağını söyledi. Siyasi iradenin, güven ve istikrar ortamının önemine de işaret eden Yıldırım, "En iyi ekibiniz olsun ülkenizde istikrar yok, güven yok. İstediğiniz kadar kabiliyetiniz olsun. İşe yaramaz. Türkiye'de insan kaynağı kabiliyeti her zaman var. Ama o kabiliyetlerin katma değere dönüşmesi için siyasi irade lazım" dedi. "E- ticarete yeni bir soluk geliyor" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan da 35 İzmir 35 proje kapsamında hayata geçirilen PTT Trade'in önemli katkılar sunacağını belirterek, "İzmir merkezli e ticaret merkezlerinin birinci fazı ePttavm.com 2012'de açılmıştır. Kuşkusuz dünya ticaretinin seyrini değiştiren öneminin her geçen yıl arttığı dönemde bu portalın faaliyet göstermesi ülkemizin ekonomik hedefleri açısından da önem taşımaktadır. Artık toplumsal yaşam da ticari yaşam da hemen herkesin ilgili olduğu internet üzerinden şekilleniyor. İnternet bir yanda algı ve alışkanlıkları değiştiriyor. Diğer yandan işletmelerin dünyaya çalışmalarında pazarlama kültür stratejilerini geliştirmede büyük fırsatlar sunuyor. Tüm bu gelişmelere kayıtsız kalmayan PTT'miz, PTT Trade ile e ticarete yeni bir soluk getirmeyi amaçlanmaktadır. Alıcı ile satıcıyı buluşturan onların ticari faaliyetlerini gerçekleştirmesinde fark ortaya koyacaktır. Ülkemizde üretilenlerin dünyaya pazarlanmasını ve satışın çok daha etkin hale getirecektir. Toplu satış ve e-ihracata dair yazılım, donanım ve ofis imkanları sunmada platform zemini oluşturacaktır. Firmaların yurtdışı pazarlarına açılmada önemli rol üstelenecektir. 2023 e-ticaret hedefi 350 milyar TL'dir. PTT Trade bu hedefin gerçekleşmesinde önemli katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi. Halkın internetten alışveriş yapmaya eğiliminin arttığını dile getiren Bakan Turan, " İnternetten alışveriş yapanların sayısı 17 milyon 325 bini geçmiş durumda . Geçen yıla göre bu yüzde 5 artış göstermiştir. Her 10 haneden 8'iinternet erişimine sahip. Tüm bunlar e ticaretin geleceği hakkında net fikirler vermektedir. Kuşkusuz dünyayla entegre olmuş genç dinamik yapımız ilerleyen yıllarda daha da aktif olacaktır. PTT bu alandaki yatırımları ile öncü roller de üstelenecektir. Bu yatırımların ülkemizin ilerleme hamlesine büyük katkı sunacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. "Onların Ali Babası varsa bizim de Binali Babamız var" İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise, "Çünkü bize göre İzmir, hem tarihsel geleneğinden gelen ihracatın, hem de dijital çağın olmazsa olmazı e-ticaretin geliştirilmesi hususunda en uygun şehirdir. Artık sanayi ve enerji firmalarının değil, teknoloji firmalarının başrolde olduğu dijital ekonomik çağ, "uzakları yakın edeni" başarılı kılıyor. Piyasa değerleri birçok ülkenin milli gelirinden daha büyük olan Google Facebook ve e-ticaret devleri Amazon ve Alibaba örnekleri ortada. Onların bir Alibaba'sı varsa, bizim bin Alibaba'mız var.Türkiye'de 2016'da 30,9 Milyar TL olan e-ticaret hacmi, 2017'de 42,2 Milyar TL'ye yükseldi. Bu rakamın 2018 yıl yılsonu itibariyle 50 Milyar TL'ye ulaşması bekleniyor. 2 yılda alınan yol etkileyici.Dünyada e-ticaret yıllık yüzde 25 civarı büyürken, Türkiye'deki büyümenin yüzde 37 civarında olduğu görülüyor. Bu hızlı büyümeyi kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşan E-PTT AVM gibi milli firmalarımıza borçluyuz" dedi. Toplantının sonunda İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in PTT Trade'e temsili üyelik kartını TBMM Başkanı Binali Yıldırım onaylayarak takdim etti.