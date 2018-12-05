- TBMM Başkanı Yıldırım, Şensi Eyalet Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Hu ile görüştü
PEKİN - TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, Şensi Eyalet Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Hu Heping ile görüştü. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Çin
'de, Çin medeniyetinin kurulduğu Şensi eyaletine geldi. Yıldırım, Çin'in eski başkenti Xi'an'da Şensi Eyalet Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Hu Heping ile bir araya geldi.
Çin Halk Cumhuriyeti,Binali Yıldırım
05 Aralık 2018 Çarşamba 19:00