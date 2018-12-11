TBMM Başkanı Yıldırım: "Türk-İş Başkanı Atalay Yanlış Bir Hareket İçinde Olmaz"

11 Aralık 2018 Salı 18:41



11 Aralık 2018 Salı 18:41

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Ergün Atalay hiçbir şekilde memleketin, milletin geleceğine yönelik yanlış bir hareketin içinde olmamıştır, bundan sonra da olmasını kimse beklemesin. Saçma sapan haberlerle yıpratılmasına asla gönlümüz razı gelmez" dedi.TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'a bir ziyarette bulundu. Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldırım, son günlerde asgari ücret görüşmeleri vesilesiyle TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'a yönelik haksız bir takım ifadeler olduğunu dile getirdi. Yıldırım, "Biz Ergün Atalay'ı iyi biliriz, Ergün Atalay, Türkiye'nin emeği, alın terinin temsilcisi olan en köklü sendikasının genel başkanı olmanın ötesinde, geçmişiyle pırıl pırıl bir insandır. Dolayısıyla hiçbir şekilde memleketin, milletin geleceğine yönelik yanlış bir hareketin içinde olmamıştır, bundan sonra da olmasını kimse beklemesin. Biz Ergün Bey'i ve arkadaşlarını 30 yıldır tanırız. Her zaman sağduyunun yanında olmuş, mesele memleket, millet olunca gerisi teferruat deyip en önce adım atmış bir kardeşimizdir. Ergün Atalay ve arkadaşlarını haksız, mesnetsiz meselelerde isnat etmek fevkalade yanlıştır. Asla bunu kabul etmemiz mümkün değildir. TÜRK-İŞ aynı çizgisinde durmaya devam edecek" şeklinde konuştu.Yıldırım, "TÜRK-İŞ Başkanının saçma sapan haberlerle yıpratılmasına asla gönlümüz razı gelmez. Bugün bu ziyaret Meclis Başkanı sıfatıyla hem bir iadeyi ziyaret hem de bu yaşananlara karşı bir cevaptır" ifadelerinde bulundu.Rize'de şehit olan emniyet müdürüYıldırım, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin, "Benim de yakın korumalığımı yapan Altuğ Verdi, maalesef bir polis memurunun saldırması sonucu hayatını kaybetti. Yaralanan görev arkadaşları var. Emniyet müdürümüze Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum, yaralılara da Allah'tan şifa diliyorum" mesajını verdi. - ANKARA