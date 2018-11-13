TBMM Başkanı Yıldırım: "(Türkiye-Belarus Yıllık Ticaret Hacmi) 1 Milyar Dolar Hedefine...

Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım
, Türkiye ile Belarus
arasındaki ikili ticaret hacminde yılda 1 milyar dolar hedefine yaklaşıldığını bildirdi.
Yıldırım, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Belarus'un başkenti Minsk'te, Belarus basınına açıklamalarda bulundu.
Türkiye ile Belarus ilişkilerinin sorunsuz bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini belirten Yıldırım, özellikle karşılıklı üst düzey ziyaretler sonrası ilişkilerde birçok alanda gelişme kaydedildiğini söyledi.
Yıldırım, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko
'nun gelecek yılın ilk yarısında Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini, bu ziyarette birçok yeni anlaşma imzalanacağını ve ikili ilişkilerde yeni hedefler ortaya konulacağını bildirdi.
Türkiye ile Belarus arasındaki ticaret hacminin yıllık 600 milyon doları aştığını aktaran Yıldırım, "1 milyar dolar hedefine yaklaşıyoruz." dedi.
"Turizm alanında karşılıklı ilerleme devam ediyor"
Binali Yıldırım, turizm alanında da karşılıklı ilerlemenin devam ettiğini belirterek, geçen yıl Belarus'tan Türkiye'ye gelen turist
sayısının 220 bini bulduğunu bildirdi.
Özellikle taşımacılık alanında farklı iş birliği alanları olduğuna işaret eden Yıldırım, uçak seferlerinin artırılması ihtiyacını da Lukaşenko ile yaptığı görüşmede kendisine ilettiğini anlattı. Yıldırım, bilişim ve savunma sanayi alanında da ciddi iş birliği imkanları olduğunu vurguladı.
Yıldırım, bölgenin ve dünyanın içerisinde bulunduğu zor şartlara rağmen Belarus'un, kalkınma hızı ve işsizliğin azaltılması noktasında başarılı çalışmalar yaptığını ifade etti.
"Ümidimiz, bundan sonra Türkiye-Belarus ilişkilerini daha da ileriye götürecek adımları birlikte atmak" diyen Yıldırım, terörle mücadele konusunda Türkiye'ye verdiği destekten ötürü Belarus'a teşekkür etti.
Türkiye,Belarus