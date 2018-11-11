TBMM Başkanı Yıldırım, Üsküdar Nevmekan Sahil'i Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, Üsküdar
Nevmekan Sahil'i ziyaret etti.
Yıldırım, Nevmekan Sahil'e gelişinde, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen
ve Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek
tarafından karşılandı. Üsküdar Belediyesi
tarafından "millet kıraathanesi" olarak yaptırılan Nevmekan Sahil'i gezen Binali Yıldırım, yetkililerden bilgi aldı.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, burada yer alan kitaplardan bazılarını inceleyerek, vatandaşlar ve gençlerle sohbet etti.
Hilmi Türkmen,Binali Yıldırım,Üsküdar
11 Kasım 2018 Pazar 21:45