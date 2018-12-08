- TBMM Başkanı Yıldırım ve mevkidaşları Ruhani tarafından kabul edildi
TAHRAN - Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım
ve çeşitli ülkelerdeki mevkidaşları İran
'da düzenlenen Meclis Başkanları İkinci Toplantısı kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
tarafından kabul edildi. TBMM Başkanı Yıldırım, İran'ın başkenti Tahran
'da, İran, Rusya
, Çin
, Pakistan
ve Afganistan
meclis başkanları ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla düzenlenen Meclis Başkanları İkinci Toplantısı kapsamında mevkidaşlarıyla birlikte Ruhani tarafından kabul edildi.
Hasan Ruhani,Cumhurbaşkanı,İran
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:36