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TBMM Başkanlığı'ndan 'Cibuti seyahati' açıklaması

TBMM Başkanlığı, "TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop'un Cibuti seyahati için uçak kiralanması söz konusu değildir.

02.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:34TBMM Başkanlığı'ndan 'Cibuti seyahati' açıklaması

TBMM Başkanlığı, "TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop'un seyahati için uçak kiralanması söz konusu değildir. Dolayısıyla anılan seyahat için uçak kiralandığına dair , yalan haberdir" açıklaması yaptı.

TBMM Başkanlığı tarafından, Meclis  Başkanı Şentop'un, 42'nci Afrika Parlamenterler Birliği Konferansı'na katılmak üzere gerçekleştirdiği Cibuti seyahatine ilişkin basında yer alan haberlerle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop'un Cibuti seyahati için uçak kiralanması söz konusu değildir. Dolayısıyla anılan seyahat için uçak kiralandığına dair haberler, yalan haberdir. Bu haberler ayrıca kötü niyetle yanıltıcı paylaşımda bulunmak suretiyle söz konusu yalan haberlere zemin hazırlayan ajansın TBMM'ye karşı husumetinin açık bir göstergesi niteliğindedir" denildi.Açıklamada; gerek bahsi geçen haber ajansının basın yayın ilkelerine aykırı söz konusu haberine gerekse bu haber kaynak gösterilerek yayına sunulan diğer yalan haberlere karşı gerekli hukuki yollara başvurulacağı kaydedildi.



Mustafa Şentop, Cibuti, Politika

Kaynak: DHA

Politika

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