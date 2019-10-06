TBMM Başkanvekili Adan'dan, ABD'nin "Bahçeli" paylaşımına tepki: Türk milletinin düşmanları, liderimize de düşmandır

Twitter'dan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili olumsuz bir yorumun Amerikan Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından beğenilmesi tepki çekti. 27. dönem MHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Celal Adan ABD Büyükelçiliğinin sosyal medyada beğendiği Bahçeli tweetiyle ilgili, "Türk milletinin düşmanları, Türk milliyetçiliğinin lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye de düşmandır. Liderimizin rutin sağlık kontrolünü bile fırsat bilenlerin niyetleri ortadadır. Hevesleri elbet kursaklarında kalacaktır." dedi.

BAHÇELİ HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 23 Eylül'de üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı ateş yükselmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Ben bizzat takip ediyorum Sayın Bahçeli'nin tedavi sürecini... Bir enfeksiyon geçirdi. Şu an enfeksiyonu nekahet evresinde. Sadece dinlenmesi yeterli. Endişe edecek bir şey yok. Doktorları hazır fırsat varken diğer tetkiklerini de yapıyor. Şu an için hiçbir olumsuz tablo yok. Muhtemelen bir hafta içinde çalışmaya başlayabilir." açıklamasında bulunmuştu.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ, FETÖ FİRARİSİNİN BAHÇELİ TWEETİNİ BEĞENDİ

FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın sosyal medyadan paylaştığı "Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı" mesajı ABD Büyükelçiliği tarafından beğenildi. Bu beğeniye MHP'den sert tepkiler geldi.

Adan, paylaşımında şunları söyledi:

FETÖ firarisi gazeteciden cümleler, bölücü örgüte binlerce tır silah verenlerden beğeni, fitne odağından sevinç çığlıkları; tek bir hakikate işaret etmektedir. Türk milletinin, devletinin, kimliğinin düşmanları; Türk milliyetçiliğinin lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye de düşmandır.

"HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALACAKTIR"

Liderimizin rutin sağlık kontrolünü bile fırsat bilenlerin tıynetleri, niyetleri ortadadır. Hevesleri elbet kursaklarında kalacaktır. Fakat Türk düşmanlarına düşman olmanın Liderimiz Devlet Bahçeli'ye yol arkadaşı olmanın onuru; yakamızda bir şeref madalyası olarak sonsuza dek kalacaktır.

İşte o paylaşım: