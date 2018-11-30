TBMM Başkanvekili Levent Gök'ün Kabulü

TBMM Başkanvekili Levent Gök
, Küba
Komünist Partisi Merkez
Komitesi Dış İlişkiler Müdürü Juan Carlos
Marsan Aguilera başkanlığındaki heyeti kabul etti.
TBMM Genel Sekreterlik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye-Küba Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Eseyan
da hazır bulundu.
Gök, görüşmede, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Küba'nın, Türkiye için önemli bir ülke olduğunu kaydetti.
Türkiye'nin, kuruluşunda emperyalizmle mücadele ettiğini anlatan Gök, Atatürk
'ün emperyalizme karşı tarihte eşi görülmemiş bir bağımsızlık savaşı verdiğini ve bugünkü modern Türkiye'yi inşa ettiğini belirtti.
Bağımsızlık savaşının nasıl zorlu bir mücadele olduğunu, Türk ulusunun bildiğine işaret eden Gök, Küba'nın da Fidel Castro
öncülüğünde gerçekleştirdiği bağımsızlık mücadelesinin Türkiye'de anlamlı bulunduğunu aktardı. Gök, Türkiye'nin siyasal ikliminde, Castro ve Che Guevara
'nın her zaman saygı ile anıldığını vurguladı.
Küba'nın, Türkiye için özel bir ülke olduğunun altını çizen Gök, "Türkiye, ABD
'nin Küba'ya karşı uyguladığı ambargonun kaldırılması yönünde her zaman olumlu oy vermektedir. Bu yıl da ABD'nin önerisine karşı çıktık, Küba'nın yanında yer aldık." ifadesini kullandı.
Aguilera da kendilerini ağırladığı için Gök'e teşekkür ederek, Türkiye ile ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini dile getirdi.