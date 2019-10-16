TBMM Başkanvekili Mithat Sancar hastaneyle kaldırıldı

TBMM Genel Kurulu çalışmalarına devam ettiği sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Mithat Sancar oturuma ara verdi. Edinilen bilgilere göre, Sancar yüksek tansiyon sebebiyle Güven Hastanesi'ne kaldırıldı.

TBMM Genel Kurul'unda Yargı Paketi görüşmeleri devam ederken, oturumu yöneten Meclis Başkanvekili HDP'li Mithat Sancar, kendisini iyi hissetmediği için oturuma ara verdi. Tansiyonu yükselen Sancar'a ilk müdahale TBMM revirinde yapıldı. Sancar, müdahaleye rağmen tansiyonunun inmemesi üzerine ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

DESTİCİ İLE TARTIŞMA YAŞAMIŞTI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile oturumu yöneten TBMM Grup Başkanvekili HDP'li Mithat Sancar arasında söz verme tartışması yaşanmıştı.

Uysal'ın konuşmasının ardından Sancar, TBMM İçtüzüğü'ne göre grubu bulunmayan parti temsilcilerine kürsüden söz veremeyeceğini söylemesi üzerine BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM Başkanlık Divanı'na yürüyerek Sancar'a "Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz" diye bağırdı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

AK PARTİLİ VEKİLLER DURDURDU

Destici'yi AK Parti sıralarındaki vekiller durdururken, TBMM Başkanvekili Sancar, "Lütfen yerinize oturun! Size ceza vermek zorunda kalırım" dedi. Destici'nin tepki göstermeye devam etmesi üzerine Sancar, TBMM Başkanvekili'ne hakaret edemeyeceğini belirterek idari amirlerden Destici'nin Genel Kurul dışına çıkarılmasını isteyerek birleşime ara verdi.

MİTHAT SANCAK KİMDİR?

Mithat Sancar, 1963 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde doğmuştur. Diyarbakır Öğretmen Lisesinden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Ardından aynı üniversitede "Temel Hakların Yorumu'' konulu teziyle 1995 yılında doktorasını verdi. 1999 yılında da ''Hukuk Devleti'' konulu teziyle de Doçent oldu. 2007 yılında profesör olmuştur.

Mithat Sancar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Öğretim Üyesi görevine devam etmektedir.

Kürt sorununun çözülmesi konusunda birçok yazıları bulunmaktadır. 2007 yılından itibaren "Birgün" gazetesinde köşe yazıları yazmaktadır. Taraf gazetesinde de yazmaktadır.

Mithat Sancar, Türkan Sancar ile evlidir.

Başta "Birikim" olmak üzere çeşitli dergilerde çok sayıda yazısı yayımlanan Mithat Sancar A.Ü. Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi ve Hükümetin teröre çözüm arayışında kurduğu 'Akil Adamlar Komisyonu'nda adı geçen kişilerdendir.

Mithat Sancar, 3 nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlar listesine Marmara Bölgesi Temsilcisi olarak girmiştir.

Kitapları :

Geçmişle Hesaplaşma, Unutma Kültüründen Hatırlama Kültürüne

Şehrin Zulası, Ankara Kalesi

"Devlet Aklı" Kıskacında Hukuk Devleti

2018 Genel Seçimleri, HDP(Halkların Demokratik Partisi) Mardin Milletvekili Adayı.