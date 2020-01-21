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TBMM bugün bomboştu! Sadece bir vekil gitti

Bugün sadece aç-kapa yapmak üzere toplanması beklenen TBMM Genel Kurulu'na katılan tek isim Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş oldu. Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirten Meclis Başkanı Levent Gök, oturumu yarın saat 14.00'da toplanmak üzere kapattı.

21.01.2020 22:08 | Son Güncelleme: 21.01.2020 22:24

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi de (TBMM) çalışmalarına ara verdi. Bugün sadece aç-kapa yapmak üzere toplanması beklenen Meclis Genel Kurulu'na sadece 1 vekil katıldı.

OTURUM GERÇEKLEŞEMEDİ

Meclis Başkanvekili Levent Gök, oturumu açmasının ardından katip üyelerinin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.

Divanın oluşmasının ardından Gök, oturumu yarın saat 14.00'da toplanmak üzere kapattı.

TEK KATILAN İSİM ERKAN BAŞ, DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Oturuma katılan tek isim ise Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş oldu.

TBMM bugün bomboştu! Sadece bir vekil gitti

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