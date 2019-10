TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta'nın ziyaretleri

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Ortahisar Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.Balta, ilk olarak yeni hizmet binasına taşınan Ortahisar Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile bir araya geldi.Genç ile bir süre sohbet eden Balta, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, göreve yeni atanan İl Emniyet Müdürü Metin Alper ile bir araya geldi.Balta, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, TBMM'deki çalışmalardan fırsat buldukları zamanlarda, Trabzon'daki kurum ve kuruluşlara ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.Ortahisar Belediyesinin Trabzon'un en büyük ilçe belediyesi olduğunu vurgulayan Balta, "Yapım aşamasını yakinen takip ettik. Belediye Başkanımız Sayın Genç ve tüm milletvekili arkadaşlarımızla yeni hizmet binasının bitirilmesi noktasında çalışmalarımız oldu. Şimdi de çok güzel bir eser ortaya çıktığını görmekteyiz. Bu güzel eser Ortahisar'ımıza, Trabzon'umuza hayırlı uğurlu olsun." dedi.Balta, göreve yeni atanan İl Emniyet Müdürü Metin Alper'e de hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirterek, "Yeni emniyet müdürümüz başarılı bir isim. Trabzon'da bu başarısını daha da artırarak Trabzon'un huzur ve güvenliği için her türlü çaba ve gayreti göstereceğine yürekten inanıyorum. Her konuda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ortak çalışma yürütmeye hazırız." diye konuştu.Alper'e yeni görevinde başarı temennisinde de bulunan Balta, şunları kaydetti:"Hem içeride hem dışarıda güvenlik konusu en büyük önceliğimiz. Şanlı ordumuz bugünlerde Suriye'de sınır ötesi harekatı gerçekleştiriyor. Harekatın ülkemiz ve milletimize hayırlar getirmesini diliyoruz. Türk milletinin bu konudaki azim ve kararlılığını tüm dünya bir kez daha görmüş olacak. Allah'ım tüm güvenlik güçlerimize zeval vermesin ve Allah yar ve yardımcıları olsun. Her daim Mehmetçiğimizin yanındayız."