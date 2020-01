TBMM'de 10 Ocak Gazeteciler Günü ziyaretleri

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Amerika'nın da, Rusya'nın da yaklaşımlarının kesişeceği yer, Ortadoğu'da ülkelerin birliklerinin muhafaza edildiği, iç karışıklıklarının son bulduğu, istikrarının sağlandığı bir Ortadoğu coğrafyasıdır" dedi.



Milletvekilleri, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni (PMD) ziyaret ettiler. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, gazetecilerin demokrasilerin ve siyasetin olmazsa olmazı olduğunu belirterek, "Onlarsız bir siyaset düşünmek mümkün değildir. Gazetecilerin yazdıklarından zaman zaman hoşumuza gider, zaman zaman hoşumuza gitmez, tepki duyarız. Ama her halükarda ve her şartta bizim sempati ve antipati duymamızdan bağımsız gazetecilerin yazdıkları son derece kıymetlidir. İnsanlara olup bitenlere ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak değerlendirmelerde bulunurlar, bazı sözler söyler, kamuoyu bunları alır, yegane beslendikleri kanal gazeteciler değil ve siyasal tutumlarını, memlekete ilişkin kanaatlerini, olaylara yönelik değerlendirmelerini ortayla koyarlar" ifadelerini kullandı.



Bostancı, bölgedeki dengelere ilişkin soruya, "Suriye 2011 yılından beri iç savaş içerisinde. Irak'ta çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Sosyal düzeyde, politik düzeyde bölünmüşlük halen varlığını sürdürüyor. İran ambargolar dolayısıyla son derece zor durumda. İsrail çok farklı perspektifleri olan, ama istikrarsızlığın bir şekilde parçası olan ülke. Amerika'nın da, Rusya'nın da yaklaşımlarının kesişeceği yer, Ortadoğu'da ülkelerin birliklerinin muhafaza edildiği, iç karışıklıklarının son bulduğu, istikrarının sağlandığı bir Ortadoğu coğrafyasıdır" yanıtını verdi.



Siyasette FETÖ ayağının ortaya çıkarılmasına ilişkin MHP'nin söylemine yönelik soru üzerine Bostancı, "2016 yılından beri devletin ilgili mercileri bu çalışmaları yürütüyorlar. Nerede bu istihbarat örgütünün kafası, gözü, ayağı varsa onlara ulaşıyorlardır. Türkiye demokrasisinde siyasi rekabetin unsuru olarak FETÖ ile mücadele siyasi partilerin topyekün bir tavır alması amenna, rekabet unsuru olarak kullanılmasını uygun görmeyiz. Aslında herkese düşen demokrasi için açık, şeffaf bir şekilde ilişkilerini yürüten bir iktidara talip olan bütün siyasi partiler için tehdit olan önemli bir gizli yapı olan FETÖ'yle karşı ortaklaşa tavır, dil, yöntem siyasi olarak nasıl geliştirilebilir buna bakmak lazım" şeklinde konuştu.



CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de derneği ziyaret etti. Öztunç, evine geldiğini belirterek, "Uzun yıllar burada görev yaptım. Çok güzel günlerimiz geçti. Bugün itibarıyla gazetecilikte eskisi gibi bir habercilik çok rahat yapılmıyor. Biz her türlü soruyu Erbakan hocaya sorardık. Önümüzdeki süreç gazeteciler açısından güzel olur" diye konuştu.



Libya, Jeffrey'nin Türkiye'ye gelmesi konularına ilişkin soru üzerine Mehmet Ali Çelebi, Libya konusunda asker gönderilmesine ilişkin ayrılık yaşadıklarını ifade etti. Çelebi, "Güney Kıbrıs anlaşmalar yaparken, Türkiye uyuyordu. Türkiye düz bakıyordu haritaya. Bugün asker gönderiyorsak, diplomasinin zayıflığından dolayıdır" ifadelerini kullandı.



MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Levent Bülbül de PMD'yi ziyaret ederek, gazetecilerin gününü kutladı. Daha sonra Akçay, gazetecilerin sorularına cevap verdi. Akçay, Bahçeli'nin FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılmasına ilişkin sorusuna, "Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ'nün siyasi ayağı meselesini ilgili hususları komisyona havale ederek sümenaltı mı etmek istiyor yoksa, meseleyi polemikleri içinde mundar etmek mi istiyor diye düşünmek lazım. Tavsiyem, CHP kendi içinde FETKÖ Komisyonu başlatsın. Son zamanlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği yapmış üst düzeyde parti sözcüsü konumunda bulunmuş şahsiyetleri CHP ve CHP Genel Başkanı'na yönelik iddiaları var. CHP kendi içinde koalisyon kurmak suretiyle yapabilir" karşılığını verdi.



Libya ile tezkere ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Akar ve Fidan'ın Rusya'ya gitmesine ilişkin soruya ise Akçay, Türkiye'nin hem diplomasi hem de sahada çalıştığını belirtti.



Evlilikle ilgili soruya Akçay, "Türkiye'nin şartları büyük kentlerde yaşıyor. Gençlerimiz hem tahsil hem meslek hayatlarını ve iş hayatlarına erken yaşta kavuşsunlar, erken yaşta evlensinler. Hayatın hakikatidir, bunu görmezden gelemeyiz. 40'ından sonra evlenmenin tadı tuzu olmaz diye düşünüyorum. Genç yaşta evlenmekte fayda var" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA