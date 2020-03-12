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TBMM'de 15 Temmuz Anıtı açıldı

TBMM'de, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için yapılan anıt, düzenlenen törenle açıldı.

12.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:44
TBMM'de 15 Temmuz Anıtı açıldı

TBMM'de, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için yapılan anıt, düzenlenen törenle açıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bu anıtın bizim hem kötü hatıraları hem de geleceğe yönelik olarak iddialarımızı hatırlamamız için kalıcı bir vesile olacağına inanıyorum" dedi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bahçesine, şehitlerin anısını sonsuza dek yaşatmak ve hain kalkışmayı unutturmamak için yapılan anıt, törenle açıldı. Törene; 15 Temmuz"da şehit düşenlerin yakınları olmak üzere, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi parti gruplarının temsilcileri, milletvekilleri ve eski Meclis başkanları katıldı.

'BOMBALARIN İLK DÜŞTÜĞÜ YERE YAPILDI'

Törende, şehitler için okunan duaların ardından konuşan Şentop, hiçbir darbe döneminde Meclis'in bombalanmadığına dikkati çekerek, "15 Temmuz gecesi Meclis'e üç bomba atıldı, o bombalardan birinin düştüğü yere ise bugün açılışını yaptığımız anıt dikildi. Bugünü tercih etmemizin iki nedeni daha var. Bunlardan birisi; 12 Mart darbesi. Aslında 15 Temmuz'un da ipuçlarını veren bir darbe. O tarihlerde de TBMM'nin üzerinden TSK'ya ait uçakların bombalama yok ama uçuş yaptığı teşebbüs. O zaman Meclis kapatılmamış, fakat hükümet ayrılmak zorunda kalmış. Ancak, Meclis'te farklı siyasi görüşler o darbe karşısında birlikte hareket etmişler. Meclis'te birlikte hareket edilerek maksatlarına engel olunmuş. Bugünün diğer bir anlamı daha var. İstiklal Marşımızın 99'uncu yılı. Bu anıtın bizim hem kötü hatıraları hem de geleceği yönelik olarak iddialarımızı hatırlamamız için kalıcı bir vesile olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Başkan Şentop'un konuşmasının ardından 3 parçadan oluşan anıtın resmi açılışı gerçekleştirildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Politika

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