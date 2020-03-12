TBMM'de 15 Temmuz Anıtı açıldı-EK
TBMM'de 15 Temmuz Anıtı açıldı-EK(Tür: Ankara)
12.03.2020 23:39 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:48
ANKARA - TBMM'de 15 Temmuz Anıtı açıldı-EK
(Tür: Ankara )
(Tür: Ankara )
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :TBMM'de 15 Temmuz Anıtı açıldı-EK
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