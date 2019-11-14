TBMM'de "7. Palamut Toplama Şenliği"

TBMM'de bu yıl yedincisi gerçekleştirilen "Palamut Toplama Şenliği"nde, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, daha sonra dikilmek üzere palamut topladı.

Meclis Kabatepe Parkı'ndaki etkinliğe, Sevgi Evleri Ekolojik Okul Programı'ndaki ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin yanı sıra TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve davetliler katıldı.

Çocukların palamut toplandığı etkinlikte konuşan Kumbuzoğlu, geleneksel hale gelen etkinliğe 2012'de start verdiklerini belirtti.

TBMM'nin 82 milyon insanın, dokuz siyasi partinin temsil edildiği, yılda bir milyon vatandaşın misafir olduğu bir yer olduğuna işaret eden Kumbuzoğlu, bugün de önemli bir faaliyet gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Hz. Peygamberin de "Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz." diyerek ormanın, doğanın önemini vurguladığını anlatan Kumbuzoğlu, TBMM'nin de ormana, doğaya verdiği önemi bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Kumbuzoğlu, geçtiğimiz günlerde "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" etkinliği kapsamında bu bölgeye sembolik olarak 11 fidan dikildiğini vurguladı.

Kabatepe Parkı'ndaki ağaçların, Türkiye'nin 7 bölgesini temsil ettiğini ve 287 çeşit ağaç bulunduğunu belirten Kumbuzoğlu, bu ağaçların çeşitli yerlerden getirildiğinin altını çizdi.

Kumbuzoğlu, bu etkinlik kapsamında da 450 bin palamut topladığını dile getirerek, bu palamutların bir bölümünün Polatlı'da şehitlik bölgesinde dikileceğini, bir bölümünün de 81 ile dağıtılacağını söyledi.

"Bugün olduğu gibi biz bu etkinliğimize inşallah devam edeceğiz. Bir fidan bir orman hayali..." diye konuşan Kumbuzoğlu, küçük bir palamudun ağaca, 450 bin palamudun da ormana dönüşeceğini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Tohumdan Fidana Kurtuluş Öyküsü" adı altında bir proje yürüttüğünü dile getiren Kumbuzoğlu, bakanlığa, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Orman Genel Müdürlüğü'ne katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kumbuzoğlu, daha sonra palamut toplayan bir grup çocukla meşe fidanı dikti.

Etkinliğe katılan çocuklar ağaçlardan dökülen yaprakları boyayarak resim baskısı da yaptı.

Kaynak: AA