TBMM'de AK Parti ile CHP arasında 'İSMEK' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ile CHP'li milletvekilleri arasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli 'nin İSMEK'te kadın çalışanlara yönelik sarf ettiği iddia edilen sözler tartışıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "Bu ifadeler ve yaklaşım asla kabul edilemez " dedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, konunun farklı yerlere çekildiğini öne sürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK'te kadın çalışanlara yönelik sarf ettiği iddia edilen sözler Meclis Genel Kurulu'na taşındı. Genel Kurul'da söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, Şişli'ye tepki göstererek, "İSMEK'te çalışan kadın personele sarf ettiği sözleri hakikaten ben burada ifade etmekten hicap ve haya duyuyorum. Çalışanların inançlarıyla, kılık kıyafetleriyle ve kişilikleriyle dalga geçmek hiç kimsenin haddi değildir. Bu ifadeler ve yaklaşım asla kabul edilemez" dedi.

'ŞİKAYET ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMA'

AK Partili Akbaşoğlu'na yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, konunun farklı yerlere çekildiğini öne sürdü. Özel, şöyle konuştu: "O toplantının tarihi 19 Ağustos 2019. Şikayet tarihi 31 Ocak 2020. Şikayet edenler, şikayetten dört gün önce işten çıkarılmışlar. İşten çıkarılma gerekçeleri, Cumhurbaşkanlığı Bilgi İşlem Merkezi CİMER'e kurs görenler tarafından, 'parasız kursta bizden para topluyorlar, makbuz vermiyorlar' şikayeti üzerine yapılan çalışma. Bir kişiye giyiminden, kuşamından, tercihinden dolayı böyle bir davranışta bulunulduğu iddiası, yapılan yolsuzluğu gizlemeye dönerse; onun arkasında duranları mahcup eder."