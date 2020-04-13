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TBMM'de, Bakan Soylu'nun istifa girişimi tartışıldı

TBMM Genel Kurulu'nda, muhalefet partileri ile AK Parti milletvekilleri arasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa girişimi tartışıldı.

13.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:36
TBMM'de, Bakan Soylu'nun istifa girişimi tartışıldı

TBMM Genel Kurulu'nda, muhalefet partileri ile AK Parti milletvekilleri arasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa girişimi tartışıldı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Gündeme geçilmeden önce grup başkanvekilleri söz alarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa girişimini değerlendirdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Bakan Soylu'nun istifasını parti içi çatışmalardan kaynaklandığını öne sürerek, "Spekülasyonlara baktığımızda birtakım komploların kurulduğu gözlemlenmektedir. İktidar partisi kendi içindeki kavga, çatışma ve rekabeti bir tarafa bırakarak milletin dertlerine eğilmeyi öğrenmelidir. Yapılan hatanın, uygulanan yanlışın sanki hiçbir şey olmamış gibi üstüne yatılmıştır" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da "Karşılıklı birbirlerini aklama çabası olduğunu, temize çekme çabası olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bu istifa bile bir siyasi ranta çevrilmeye çalışılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Dünyanın neresinde olursa olsun bu emri veren de bu emri uygulayan da bunun siyasi sorumluluğunu almalıdır ve gereğini yapmalıdır. Oynanan siyasi tiyatronun ne olduğunun üzerinde fazla durmayacağız; ama Türkiye'de krizin yönetilemediği aşikardır" dedi.

AKBAŞOĞLU, ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Akbaşoğlu ise eleştirilere cevap verdi. Akbaşoğlu, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, dün bir gazetede yayımlanan açıklamalarına istinaden, bu sokağa çıkma yasağında çok kısa süreli de olsa yaşan karışıklıklar için özür dileyerek bunun ardından istifa etme yönünde bir karar aldığını açıklamak suretiyle bu kararını kamuoyuyla paylaşmış, akabinde, Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili, görevini bugüne kadar başarıyla yerine getirmiş Sayın Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmemek suretiyle devamı yönünde bir karar vermiştir" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Süleyman Soylu, Politika
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