Tbmm'de 'barış pınarı harekatı' konuşuldu

TBMM Genel Kurulu'da, Barış Pınarı Harekatı konuşuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, harekatın başladığını TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleriyle paylaştı. Genel kurul oturumunu yöneten Meclis Başkanvekili Levent Gök, Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından önemli bir harekatın başladığını söyledi.

Levent Gök, "Türkiye'nin uluslararası hukuktan aldığı yetkiyle, kendi güvenliğini tehlikeye atan unsurları bertaraf etmek maksadıyla ve Suriye'nin de toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi taahhüt ettiği bu harekatta, harekata katılan bütün komutanlarımıza, askerlerimize ben de başarılar diliyorum. Hiçbir askerimizin ayağına bir çakıl taşı dahi gelmesini arzu etmeyiz. Umarım bu harekat kısa sürede sonuçlandırılır ve hepimizin özlem duyduğu, Türkiye'mizin güvenliğinin sağlandığı ve kimsenin tehdit altında hissetmediği bir coğrafi sınırlar içerisinde, komşularıyla iyi ilişkiler içerisinde olan ve tüm dünyaya adaleti, hukuku ve insanlara olan saygısını gösteren bir anlayış çerçevesinde, bu harekatın başarılı geçmesi dileğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerine ve devletimize başarılar diliyorum. Allah onların yanında olsun" ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ BÖLGEYE BARIŞ VE HUZUR GETİRMEK'

Genel kurul sıralarından söz alan siyasi parti temsilcileri de harekatla ilgili görüşlerini dile getirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Amacımız, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorlarını yok etmek ve bölgeye barış ve huzur getirmektir. Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birinin alınlarından öpüyor, kendilerini ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unsurlarını muvaffak eder diyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hayırlı olsun" dedi.

'MECLİSİMİZİN YÜZ AKI OLACAKTIR'

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise, "Hem orada bulunan hem bu harekata katılan Mehmetçiğe, Allah'tan onların yolunun açık olması, tek bir tanesinin ayağına taş değmemesi, canlarının sağ salim gelmesi için duacıları olduğumuzu buradan ifade ediyoruz. Türk milletinin her konuda başarıyla girdiği mücadelen çıkması Meclisimizin yüz akı olacaktır" şeklinde konuştu.

'EN ÖNEMLİ HAREKATLARDAN BİRİ'

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül de "Ordumuza Allah'tan muzafferiyet, mansuriyet diliyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde girişilen en önemli harekatlardan, operasyonlardan bir tanesidir. Bunun ciddiyetinin herkes tarafından kavranması gerektiği kanaatindeyiz. Burada basit, kısır siyasi çekişmeleri artık bu meseleler üzerinde yapmama konusunda bütün meclisin de hassasiyet göstereceğini biliyorum, umuyorum, bunu diliyorum. Bu nokta, bizim açımızdan milli bir meseledir ve sonuna kadar TBMM çelikleşmiş iradesiyle devletinin ve ordusunun yanında olmalıdır ve olacaktır diyorum."

'İNANCIMIZ TAMDIR'

İYİ Parti grubu adına konuşan Ayhan Erel de, şöyle dedi:

"Dün meclisin almış olduğu karar neticesinde, tarihi kahramanlıklarla dolu şanlı ordumuz bu karar çerçevesinde bugün harekata başlamıştır. Türk ordusu ezelden beri gittiği yerlere adaleti, insanlığı, hoşgörüyü götürmüştür. Gittiği bu topraklarda da yine Türklüğe yakışır şekilde hareket ederek oradaki sivil vatandaşlara zarar vermeksizin Türkiye'nin varlığını, birliğini tehdit eden unsurları ortadan kaldıracağına inancımız tamdır"

TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş da harekatın hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, "Türk Silahlı Kuvvetleri bir barış, güvenli bölge oluşturmak için harekatı başlattı. Türkiye'ye olan tehditler bertaraf edilir. Suriyeli misafir ettiğimiz insanlar da güvenli bir şekilde ülkelerine döner."