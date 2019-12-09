Haberler » Güncel » TBMM'de bütçe görüşmeleri başladı - Haber

TBMM'de bütçe görüşmeleri başladı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, 2020 bütçesi görüşmeleri başladı.

09.12.2019 13:17 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:17TBMM'de bütçe görüşmeleri başladı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, 2020 bütçesi görüşmeleri başladı. AK Parti, CHP ve HDP'liler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. 2020 Merkezi Yönetim Bütçesi Teklifinin görüşmeleri başlamadan önce Genel Kurul Salonu'na gelen ilk lider MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Daha sonra salona gelen HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli, Bahçeli'nin yanına giderek, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. AK Parti ve CHP temsilcileri de Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundular.

Şentop'un açılış konuşmasını yapmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçe sunumunu yapmak üzere kürsüye çıktı. Oktay, konuşmasına başladığı sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Genel Kurul'a gelerek CHP sıralarındaki yerine geçti.

ERDOĞAN'SIZ BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki programı nedeniyle bütçe görüşmelere katılmadı. Erdoğan katılmayınca kabine üyeleri, askeri kanat, yüksek yargı ve üst düzey bürokratlar da salonda yer almadı. Bütçe görüşmelerinden önce Genel Kurul'da milletvekilleri sıralarına, '2019 yıllık ekonomik raporu' kitapçığı bırakıldı.

ANKARA,



Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:06 İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi - Haber
14:06 Yeni doğan bebeğini öldüren anneye müebbet hapis cezası - Haber
14:06 Konya'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:06 Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk - Haber
14:01 Amaç toplumsal kaynaşmayı güçlendirmek - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
13:21 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haber
12:58 Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı - Haber
12:21 Yaptığı Atatürk heykeliyle tepki çeken isim konuştu: Doğru bir çalışma - Haber
12:17 Hayatında ilk kez tüfek kullanan kadının tüfeğin tepmesiyle yere düşmesi izleyenleri güldürüyor - Haber
9.12.2019 14:16:30