TBMM'de bütçe görüşmeleri devam edecek

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bu hafta 2020 yılı bütçe görüşmelerine devam edilecek. Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bazı yetkilerinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) devrini öngören yasa teklifinin görüşmelerine Genel Kurul'da devam edilecek.

TBMM, bu hafta mesaisine bütçe görüşmeleri ile başlayacak. Pazartesi günü Çevre ve Şehircilik ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, salı Sağlık Bakanlığı, çarşamba Tarım ve Orman Bakanlığı, perşembe Milli Eğitim Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçeleri görüşülecek. Cuma günü de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçesinin görüşmeleri yapılacak.

BDDK'NIN YETKİLERİ, MERKEZ BANKASINA DEVREDİLECEK

BDDK'nın bazı yetkilerinin, TCMB'ye devrini öngören yasa teklifinin görüşmelerine de Genel Kurul'da devam edilecek. Teklifle, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları, BDDK tarafından katkı payı alınabilecek kuruluşlar arasından çıkarılacak. Böylece, BDDK'nın Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları kapsamındaki görev ve yetkileri TCMB'ye devredilecek. Merkez Bankası ödemeler alanındaki yetkili otorite olacak.

AK PARTİ'NİN 'MİLLETVEKİLLERİ TOPLANTISI' DEVAM EDECEK

AK Parti grup başkanvekillerinin, milletvekilleri ile gruplar halinde yaptığı toplantılar bu hafta da devam edecek. Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın başkanlık edeceği toplantılar, 25'er kişilik iki grup halinde yapılacak. AK Parti, CHP, İYİ Parti ve HDP meclis grup toplantıları da Salı günü yapılacak.