TBMM'de corona virüsüne karşı önlemler alınıyor
TBMM'de corona virüsüne karşı önlemler alınıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi corona virüsüne karşı önlemler alınıyor.
11.03.2020 20:51 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:51
TBMM'de corona virüsüne karşı önlemler alınıyor
ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi corona virüsüne karşı önlemler alınıyor. TBMM Ziyaretçi Kabul binası corona virüsüne karşı ilaçlandı. Teknik ekipler ziyaretçi binasında, ziyaretçilerin binaya girdiği kısımda ilaçlama çalışması yaptılar. Ekipler, hidrojen peroksit bileşiği olan tozu binaya püskürttüler ve sıvı dezenfektan ile temizlik yaptılar.
ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi corona virüsüne karşı önlemler alınıyor. TBMM Ziyaretçi Kabul binası corona virüsüne karşı ilaçlandı. Teknik ekipler ziyaretçi binasında, ziyaretçilerin binaya girdiği kısımda ilaçlama çalışması yaptılar. Ekipler, hidrojen peroksit bileşiği olan tozu binaya püskürttüler ve sıvı dezenfektan ile temizlik yaptılar.
Kaynak: İHA
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