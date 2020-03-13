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TBMM'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

TBMM'de dezenfekte çalışmaları sürüyor.

13.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:47
TBMM'de dezenfekte çalışmaları sürüyor TBMM'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Kaynak: İHA

Etiketler : Genel

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