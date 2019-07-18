Haberler» Güncel» Haber

TBMM'de dört partiden "Doğu Akdeniz" bildirisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dört parti AB yaptırımlarına karşı ortak bildiri yayınladı.

18.07.2019 18:45 TBMM
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dört parti AB yaptırımlarına karşı ortak bildiri yayınladı. TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ortak bildiri yayınladı. Bildiride şunlar kaydedildi:
"Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetleri konusunda Avrupa Birliği ülkeleri ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında uzun bir süredir devam eden bölgede bulunan hidrokarbon kaynakları paylaşılma konusundaki tavırlarını, orada Kıbrıs Türk ve Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuk temelindeki meşru hak ve çıkarlarını görmezlikten gelen tavırlarını telin ediyoruz. Bu yönde siyaset yürüten bütün çevrelerin politikalarına karşı olduğumuzu bildiriyoruz. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi toplantısında sonuç bildirgesindeki açıklanan yaptırımları hukuka aykırı ve kabul dilemez buluyoruz. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hiçbir baskıya boyun eğmeksizin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının koruyacak kudrete sahip olduğu da herkes tarafından bilinmek zorundadır."
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)
Kaynak: İHA
Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Türkiye, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:53   Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı (5)
19:52   Şehit diplomat Osman Köse son yolculuğuna uğurlandı (4)
19:52   "Diyanet ve Milli eğitim olarak üzerimize düşen görevi yapmadık"
19:50   Erbil'de şehit edilen diplomat, Ankara'da toprağa verildi
19:50   Arnavutköy'de bir servis aracı ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
19:49   Minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü uzman çavuş öldü
19:47   Hasine evinde öldürüldü, sevgilisi gözaltına alındı