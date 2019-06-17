17.06.2019 12:28
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TBMM'de GDAÜ PA Ekonomi, Alt Yapı ve Enerji Genel Komitesi Toplantısı

TBMM

Ankara'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜ PA) Ekonomi, Alt Yapı ve Enerji Genel Komitesi Toplantısı düzenlendi.

Ankara'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜ PA) Ekonomi, Alt Yapı ve Enerji Genel Komitesi Toplantısı düzenlendi.

TBMM'de düzenlenen GDAÜ PA Ekonomi, Alt Yapı ve Enerji Genel Komitesi Toplantısı'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, endüstri 4.0'a bakıldığında enerjinin kullanım alanlarının arttığını söyleyerek, "Endüstri gelişiminin hızlanması, enerji tedarikinin düzenli, kesintisiz, hızlı,daha akıllı ve verimli bir şekilde yapılmasını gerektirmektedir. Elektrifikasyonun artması hayatımızda her alanın otomatikleşmesi ve akıllı teknolojilerin kullanımının artması ile enerji tedarikinin önemi her geçen gün daha da artmaktadır" ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyesi ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ise, Balkanlar'da barış, güven ve istikrar ortamının, komşuluk ilişkilerinin kurulmasının ve bölgesel işbirliği sağlanmasının önemine işaret ederek, "Ankara, Balkanlar'da kalıcı barışın ve istikrarın sürdürülmesini bir dış politika önceliği olarak sürdürdü. Bundan sonra da sürdürmeye devam edecek. GDAÜ sürecinin etkinliği sadece ülkelerimizin ve bölgemizin değil, aynı zamanda Avrupa Kıtası'nın huzuru için de önemlidir" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Ekonomi, Politika

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