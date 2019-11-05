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TBMM'de gergin dakikalar! AK Parti ile CHP arasında 'dangalak' tartışması

TBMM Genel Kurulu'na yine milletvekilleri arasında çıkan tartışma damga vurdu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında 'dangalak' tartışması yaşandı.

05.11.2019 22:32 | Son Güncelleme: 05.11.2019 22:43

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na AK Parti'li Mehmet Muş ile CHP'li Özgür Özel arasındaki 'dangalak' tartışması damga vurdu.

Meclis, yine vekillerin tartışmasına sahne oldu. Tartışmanın başrollerinde AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel vardı.

"SİZİ MİLLET TOKAT MANYAĞI YAPTI"

Özgür Özel'in ''(AK Parti) 31 Mart'ta seçmenden tokatı yemiştir, ama doymamıştır.'' sözlerine, Mehmet Muş ''Sizi millet tokat manyağı yaptı.'' diye yanıt verdi.

"DANGALAK SENSİN" TARTIŞMASI BAŞLADI

Bunun üzerine Özgür Özel, ''Demokrasi tokatı siyaset dilidir, tokat manyağı argodur. Tokat manyağı, mermi manyağından türetilmiştir. Mafya diliyle CHP'yi tehdit ettiniz. Yazıklar olsun.'' dedi.

Bu sırada CHP sıralarından, AK Parti sıralarına doğru ''dangalak'' diye bağırıldı. Mehmet Muş, ''dangalak sensin'' diye cevap verdi.

SÜLEYMAN SOYLU'YA TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Özgür Özel, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında "ahmak" ifadesini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi. Özel, "Anlaşılıyor ki kabine revizyonu konuşulmaya başlayınca şartlı refleks olarak CHP'lilere sataşan Süleyman Soylu, yine İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na, ağza alınmayacak sözler söyledi. Kayıtlara geçmesi benim açımdan ayıp bir ifadeyi Ekrem İmamoğlu için konuştu." ifadelerini kullandı.

TBMM'de gergin dakikalar! AK Parti ile CHP arasında 'dangalak' tartışması

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Muş, AK Parti, Politika, Güncel


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