Haberler » Politika » TBMM'de gerginlik - Haberler

TBMM'de gerginlik

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP ile AK Parti milletvekilleri arasında yaşanan gerginlik sonucu, oturuma ara verildi.

11.12.2019 14:47 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:47TBMM'de gerginlik

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP ile AK Parti milletvekilleri arasında yaşanan gerginlik sonucu, oturuma ara verildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2020 bütçesini görüşmek üzere toplandı. Genel Kurulda söz alan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Sakarya'daki tank palet fabrikasının işletme hakkının devrine ilişkin eleştirilerde bulundu. Bunun üzerine kürsüye gelen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da CHP'lilere tepki gösterdi. Ardından Genel Kurul'da gerginlik çıktı. CHP'li milletvekilleri kürsüden inerek yerine geçen AK Parti'li Turan'ın üzerine yürürken, AK Parti milletvekilleri de araya girerek, Turan'ı korumaya çalıştı. Bu sırada AK Parti ile CHP"li milletvekilleri birbirlerine hakarette bulundu. Yaşanan gerginlik nedeniyle Meclis Başkanvekili Bilgiç, oturuma ara verdi. Gerginlik verilen arada da devam etti.



Cumhuriyet Halk Partisi, meclis başkanvekili, AK Parti, Politika

Kaynak: DHA

Politika

Son Dakika Haberleri

16:31 Fransa'da yoğun protestoya neden olan emeklilik reform paketi açıklandı - Haberler
16:28 Mert Yağız'ın hayatını kaybettiği okulun yöneticileri açığa alındı - Haberler
16:23 Mahkumun, mahkeme tavanını kırarak kaçmaya çalıştığı anlar kamerada - Haberler
16:22 Başkent'te hakkında uzaklaştırılma kararı bulunan koca otomobilinde öldü - Haberler
16:19 Aksaray'da minibüsle otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Haberler
16:08 Time Dergisi 2019'da Yılın Kişisi ödülünü 16 yaşındaki aktivist Greta Thunberg'e verdi - Haberler
16:07 Vekillerin çakar kullanmasını savunan MHP'li vekile, Şamil Tayyar cevap verdi: Vatandaş çakarsa kötü çakar - Haberler
15:53 "Birader sen öğretmen misin?" çıkışıyla tepki çeken Konya Valisi, camiye ayakkabıyla girdi - Haberler
15:40 Meclis'te bütçe görüşmelerinde kavga çıktı! Vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü - Haberler
11.12.2019 16:33:26