Haberler » Politika » TBMM'de ikramlar yarıştı - Haberler

TBMM'de ikramlar yarıştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ikramlar yarıştı.

20.12.2019 20:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 20:23 TBMM'de ikramlar yarıştı
Büyük Millet Meclisi'nde ikramlar yarıştı.

TBMM Genel Kurulu'nda 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yemek arası vermesinden sonra iktidar kulisinde 400 kilogram Maraş dondurması ve 'a özel tatlar ile muhalefet kulisinde çiğ köfte ikram edildi. Maraş dondurması ve Maraş ürünlerini TBMM Kahramanmaraş milletvekilleri, çiğ köfteyi ise CHP Adıyaman milletvekili Abdurrahman Tutdere ikram etti. TBMM Başkanı Şentop, kuliste milletvekillerine dondurma ikram etti. - ANKARA

Kahramanmaraş, Türkiye, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

21:43   Konya Devlet Tiyatrosu Malatya'da "Kasetçi" oyununu sahneledi - Haberler
21:43   TBMM Genel Kurulu, 2020 bütçesi için toplandı (3) - Haberler
21:41   TBMM Genel Kurulu, 2020 bütçesi için toplandı (2) - Haberler
21:39   FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 zanlıdan 8'i tutuklandı - Haberler
21:38   Balat'ta işine giden kadını taciz eden şüpheli tutuklandı - Haberler
21:01   Kastamonu'da iki aile arasında arazi kavgasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
19:31   Rus güçleri Haseke'nin Tel Temr beldesine gözlem noktası kurdular - Haberler
19:24   Savcı Sayan'ın Twitter'dan paylaştığı "Nusret'le protokol imzaladık" notlu fotoğraf gündem oldu - Haberler
19:04   Meclis'in 10. partisi Demokratik Bölgeler Partisi oldu - Haberler
18:49   İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip hastaneye kaldırıldı - Haberler
20.12.2019 21:54:14