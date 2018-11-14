TBMM'de İntihar Girişimi

TBMM Halkla İlişkiler
binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan genç, milletvekilleri tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.
Edinilen bilgiye göre, TBMM Halkla İlişkiler binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan Deniz Y. (29), milletvekilleriyle görüşmek istedi. Meclis görevlileri şahsı ikna etmeye çalıştı. Olay yerine gelen milletvekilleri Ali İhsan Arslan
, Ahmet Akın
, Ekrem Çelebi
ve Saffet Sancaklı
'nın ikna çalışmaları sonucunda genç çatıdan indirildi. - ANKARA
Halkla İlişkiler
14 Kasım 2018 Çarşamba 14:06