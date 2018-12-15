Ankara'daki Tren Kazası Meclis'teki Tansiyonu Yükseltti! Ulaştırma Bakanı Turhan, İstifaya Çağrıldı

CHP'li vekiller, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda konuşmak için kürsüye çıkan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı protesto etti. Ankara'daki tren kazasına ardından istifa sloganları atan CHP'li vekillere, AK Partili vekiller alkışlarla cevap verdi.

DÖVİZLE PROTESTO EDİLDİ

Meclis Genel Kurulu'nda CHP milletvekilleri, Ankara'daki tren kazasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşmak için kürsüye çıktığı sırada 'istifa' yazılı dövizler açtı. Ulaştırma Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında kürsüye çıkan Bakan Turhan konuşmasına başladığı sırada CHP'li milletvekilleri bu kez de 'istifa' sloganı attı.

AK PARTİLİ VEKİLLERDEN ALKIŞLI CEVAP

AK Parti milletvekilleri ise CHP'lilerin protestolarına alkışla cevap verdi. Yaşanan bu olay sonrası birleşime beş dakika ara verildi.

TURHAN: MÜSEBBİPLER HAKKINDA GEREKENLER YAPILACAK

Turhan, Ankara'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Turhan, "İncelemeler çok yönlü devam ediyor. Sonuçlarını en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. Elbette müsebbipler hakkında gerekenler yapılacak." diye konuştu.