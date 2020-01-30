TBMM'de İYİ Parti'nin 'coronavirüs' önergesi reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Parti'nin Çin'de ortaya çıkan 'coronovirüs' ile ilgili araştırma komisyonu kurulması önergesi reddedildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da İYİ Parti'nin, Çin'de ortaya çıkan 'coronovirüs' salgınına ilişkin Türkiye'de olası bir ölümcül enfeksiyon salgınının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla araştırma komisyonu kurulması önergesi görüşüldü. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, coronovirüs salgınının, aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde başlamasından bu yana 6 binin üzerinde kişinin enfekte olduğunu, 132 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Türkkan, "Alınan tüm önlemlere rağmen, virüs şu ana kadar Çin dışında 14 ülkeye daha sıçramıştır. Küreselleşmeyle birlikte ulaşım teknolojilerinin ve yoğunluğunun son derece arttığı bir dönemde, hiçbir ülke insandan insana hava yoluyla bulaşabilen bir virüs riskinden uzak değildir" dedi. Türkkan, bu nedenle Meclis'te araştırma komisyonu kurulması gerektiğine dikkat çekti.

HDP grubu adına söz alan Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da hastalığa karşı Türkiye'de gerekli tedbirlerin alınmadığını ileri sürdü. CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan ise İYİ Parti'nin bu yönde verdikleri önergeyi desteklediklerini kaydetti.

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker ise Türkiye'de virüs ile ilgili gerekli önlemlerin alındığını belirterek, "Çin'de bulunan 34 Türk vatandaşımız, 7 Gürcü, 7 Azerbaycan ve 1 Arnavutluk vatandaşı da gerekli sağlık tedbirleri, alet edevatı ve personeliyle beraber alımıyla ilgili uçağımız kalkmıştır; inşallah gelecekler, 14 gün tedbirli bir şekilde izlemleri yapılarak hayatlarına devam etmeleri sağlanacaktır. Sağlık Bakanlığımız ve taşra teşkilatı, bu konunun ilk anından itibaren 7/24 çalışarak gerekli tedbirleri almaya devam etmektedir. Sağlık Bakanlığımız ve diğer kamu kuruluşlarımız gerekli tüm tedbirleri almıştır" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ardından, İYİ Parti'nin araştırma önergesi teklifi reddedildi.