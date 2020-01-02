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Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TBMM'de kabul edilen Libya tezkeresi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Libya'da barış ve istikrarı temin etmek ve ülkemizin Kuzey Afrika ve Akdeniz'deki menfaatlerini korumak için atılmış önemli bir adımdır" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise, "Ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı olsun" dedi.

02.01.2020 18:57 | Son Güncelleme: 02.01.2020 19:31

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılan toplantıda 'ya asker göndermenin önünü açacak tezkere AK Parti ve MHP milletvekillerinin 325 oyuyla kabul edildi. Tezkerenin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar geldi.

"TÜRKİYE SAHADA VE MASADA GÜÇLÜ OLMAYA DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM'de kabul edilen #LibyaTezkeresi Libya'da barış ve istikrarı temin etmek ve ülkemizin Kuzey Afrika ve 'deki menfaatlerini korumak için atılmış önemli bir adımdır. Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecektir" dedi.

"ÜLKEMİZ VE BÖLGEMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

TBMM'de kabul edilen #LibyaTezkeresi ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı olsun. Hükümetimiz Doğu Akdeniz'deki her bir adımını detaylı çalışılmış belirli bir strateji ve plan dahilinde atmaktadır. Libya Tezkeresi ile bölgede oynanan oyunları bozmaya, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Libya'nın toprak bütünlüğünü savunan Türkiye'nin amacı BM nezdindeki meşru hükümetin çağrısına destek vermek ve bölge barışına hizmet etmektir. Umuyorum ki tezkerenin kabulü ile Libya'da saldırgan tutumlarını sürdürenler gerekli mesajı alırlar.

Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar

Akdeniz, Libya, Güncel


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