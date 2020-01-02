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TBMM'de kabul edilen Libya tezkeresine ilk tepki Mısır'dan geldi

TBMM'de Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından dünyadan ilk tepki Mısır yönetiminden geldi. Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tezkere kararı kınanırken, Türkiye'nin BMGK'yı ihlal ettiği belirtildi.

02.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 02.01.2020 19:16

Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılan toplantıda Libya'ya asker göndermenin önünü açacak tezkere AK Parti ve MHP milletvekillerinin 325 oyuyla kabul edildi. Tezkerenin kabul edilmesinin ardından dünyadan ilk tepki ise Mısır yönetiminden geldi.

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Al Jazeera ve Sky News Arabia'nın geçtiği haberine göre, Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tezkere kararı kınanırken, parlamentonun aldığı bu kararın Berlin sürecini olumsuz etkileyeceği kaydedildi. Türkiye'nin BMGK'yı ihlal ettiğini iddia eden Kahire yönetimi, alınan bu kararın Akdeniz'de istikrarı etkileyeceğini belirtti.

TEZKEREDE NE VAR?

Tezkere hükümete Libya'ya asker gönderme yetkisi veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Libya'daki görev süresi, bir yıl olarak belirlendi. Libya'ya gönderilecek asker sayısı ve kapsamı Mehmetçiğin hangi bölgede görev yapacağı ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Tezkerenin kullanım amaçları "Milli çıkarlara yönelik her türlü tehdide karşı önlem almak, Libya'daki gayrimeşru grupların Türkiye'nin menfaatlerine yönelik, saldırılarını bertaraf etmek, Kitlesel göç gibi risklere karşı önlem almak, Libya halkına insani yardımların ulaşmasını sağlamak" şeklinde sıralandı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Tezkerenin Meclis'te kabul edilmesinin ardından, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı, Libya'ya gidecek unsurları belirleyecek.

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