Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

TBMM'de korona virüs tatili

Türkiye büyük Millet meclisi korona virüs tatiline girdi.

16.04.2020 04:22 | Son Güncelleme: 16.04.2020 04:22
TBMM'de korona virüs tatili
Türkiye büyük Millet meclisi korona virüs tatiline girdi.

TBMM kanun tekliflerini görüşerek tatile girdi. AK parti Grup önerisi verdi. Grup önerisi, Genel Kurulun 21, 22, 28, 29 ve 30 Nisan 2020 Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri toplanmaması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına 5 Mayıs 2020 tarihinden başlamak üzere on gün süreyle ara verilmesi şeklinde verildi ve önerge kabul edildi.

TBMM 23 Nisan tarihinde toplanacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Politika
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Alaattin Çakıcı infaz düzenlemesiyle tahliye oldu Haberler
Alaattin Çakıcı infaz düzenlemesiyle tahliye oldu
Bilim Kurulu üyesi uyardı: Başka koronavirüs türü ile karşılaşabiliriz Haberler
Bilim Kurulu üyesi uyardı: Başka koronavirüs türü ile karşılaşabiliriz
EGM, sokağa çıkma yasağı önümüzdeki haftalarda da uygulanacak iddialarına yanıt verdi Haberler
EGM, sokağa çıkma yasağı önümüzdeki haftalarda da uygulanacak iddialarına yanıt verdi
Sağlık Bakanı Koca’dan vekillere sağlıkta şiddet yasası teşekkürü Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere sağlıkta şiddet yasası teşekkürü
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı Haberler
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Erdoğan’ın isteğiyle AK Parti’den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek Haberler
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek
Haberler ›› Politika ››TBMM'de korona virüs tatili - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

05:40: Cip tıra arkadan çarptı: 1 yaralı - Haberler 04:48: Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi Genel Kurulda kabul edildi (1) - Haberler 04:24: Korona virüsün etkilerini azaltmak için verilen kanun teklifi kabul edildi - Haberler 04:22: TBMM'de korona virüs tatili - Haberler 04:18: Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul... - Haberler 23:43: Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadını önce kurşunladı, sonra boğazını kesti - Haberler 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı 21:24: Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı 21:16: Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak 20:43: Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı