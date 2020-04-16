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TBMM'de korona virüs tatili

Türkiye büyük Millet meclisi korona virüs tatiline girdi.

16.04.2020 08:45 | Son Güncelleme: 16.04.2020 08:45
TBMM'de korona virüs tatili
Türkiye büyük Millet meclisi korona virüs tatiline girdi.
TBMM kanun tekliflerini görüşerek tatile girdi. AK parti Grup önerisi verdi. Grup önerisi, Genel Kurulun 21, 22, 28, 29 ve 30 Nisan 2020 Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri toplanmaması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına 5 Mayıs 2020 tarihinden başlamak üzere on gün süreyle ara verilmesi şeklinde verildi ve önerge kabul edildi. TBMM 23 Nisan tarihinde toplanacak.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Güncel
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