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TBMM'de korona virüse karşı önlemler alınıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi korona virüse karşı önlemler alınıyor.

11.03.2020 19:37 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:48
TBMM'de korona virüse karşı önlemler alınıyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi korona virüse karşı önlemler alınıyor.

TBMM Ziyaretçi Kabul binası korona virüse karşı ilaçlandı. Teknik ekipler ziyaretçi binasında, ziyaretçilerin binaya girdiği kısımda ilaçlama çalışması yaptı. Ekipler, hidrojen peroksit bileşiği olan tozu binaya püskürttüler ve sıvı dezenfektan ile temizlik yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Politika

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