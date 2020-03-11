TBMM'de korona virüse karşı önlemler alınıyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi korona virüse karşı önlemler alınıyor.
11.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:00
Türkiye Büyük Millet Meclisi korona virüse karşı önlemler alınıyor.
TBMM Ziyaretçi Kabul binası korona virüse karşı ilaçlandı. Teknik ekipler ziyaretçi binasında, ziyaretçilerin binaya girdiği kısımda ilaçlama çalışması yaptı. Ekipler, hidrojen peroksit bileşiği olan tozu binaya püskürttüler ve sıvı dezenfektan ile temizlik yaptı.
(İHA)
TBMM Ziyaretçi Kabul binası korona virüse karşı ilaçlandı. Teknik ekipler ziyaretçi binasında, ziyaretçilerin binaya girdiği kısımda ilaçlama çalışması yaptı. Ekipler, hidrojen peroksit bileşiği olan tozu binaya püskürttüler ve sıvı dezenfektan ile temizlik yaptı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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