TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler alınıyor
TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler alınıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde korona virüsüne karşı önlemler alınıyor.
26.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:10
TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler alınıyor
ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde korona virüsüne karşı önlemler alınıyor. TBMM'de korona virüsüne karşı termal kameralar kondu. Dış kapılar, üç ana bina, bir ziyaretçi kabul ve bir de Başkanlık kapısına olmak üzere 8 adet termal kamera personelin ateşini ölçecek ve yüksek çıkarsa alarm verecek. Daha sonra görevli polisler tarafından tekrar ölçülecek ve kişinin durumuna göre sağlık ekiplerine haber verilerek, kişi karantinaya alınacak.
ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde korona virüsüne karşı önlemler alınıyor. TBMM'de korona virüsüne karşı termal kameralar kondu. Dış kapılar, üç ana bina, bir ziyaretçi kabul ve bir de Başkanlık kapısına olmak üzere 8 adet termal kamera personelin ateşini ölçecek ve yüksek çıkarsa alarm verecek. Daha sonra görevli polisler tarafından tekrar ölçülecek ve kişinin durumuna göre sağlık ekiplerine haber verilerek, kişi karantinaya alınacak.
Kaynak: İHA