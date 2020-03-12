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TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor.

12.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:02
TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor.

TBMM'de korona virüsü nedeniyle alınan önlemler bugün de devam etti. Alınan önlemler kapsamında TBMM Genel Kurulu salonu ilaçlanarak dezenfekte edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Politika

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