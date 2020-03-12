TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor.
12.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:07
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor.
TBMM'de korona virüsü nedeniyle alınan önlemler bugün de devam etti. Alınan önlemler kapsamında TBMM Genel Kurulu salonu ilaçlanarak dezenfekte edildi.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)
TBMM'de korona virüsü nedeniyle alınan önlemler bugün de devam etti. Alınan önlemler kapsamında TBMM Genel Kurulu salonu ilaçlanarak dezenfekte edildi.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor
Manşet
Haberler
Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Güncel
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı