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TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor

TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor.

12.03.2020 20:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:26
TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor
TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor
ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor.
TBMM'de korona virüs önlemlerine bugün de devam edildi. Alınan önlemler kapsamında TBMM Genel Kurulu korona virüsü karşı ilaçlandı.

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Politika

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