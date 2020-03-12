TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor
TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor.
12.03.2020 20:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:26
TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor
ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor. TBMM'de korona virüs önlemlerine bugün de devam edildi. Alınan önlemler kapsamında TBMM Genel Kurulu korona virüsü karşı ilaçlandı.
ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor. TBMM'de korona virüs önlemlerine bugün de devam edildi. Alınan önlemler kapsamında TBMM Genel Kurulu korona virüsü karşı ilaçlandı.
Kaynak: İHA
Manşet
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