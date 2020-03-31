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TBMM'de koronavirüs önlemleri kapsamında ziyaretçi yasağı 30 Nisan'a kadar uzatıldı

TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ziyaretçi yasağının 30 Nisan tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

31.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:46
TBMM'de koronavirüs önlemleri kapsamında ziyaretçi yasağı 30 Nisan'a kadar uzatıldı
TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ziyaretçi yasağının 30 Nisan tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce alınan ziyaretçi yasağı kararının uzatılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.
Açıklamada, ziyaretçi yasağı uygulamasının 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Politika
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Haberler ›› Politika ››TBMM'de koronavirüs önlemleri kapsamında ziyaretçi yasağı 30 Nisan'a kadar uzatıldı - Haberler

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